Königlicher Abschluss: König Charles III. und Bundespräsident Steinmeier pflanzen Manna-Esche zu Ehren der Queen

Im Park von Schloss Bellevue pflanzten die beiden Staatsoberhäupter gestern den vom Bundesverband deutscher Baumschulen (BdB) e.V. gestifteten Baum zum Abschluss der Initiative "The Queen's Green Canopy".

Am 8. September 2022 verstarb Königin Elizabeth II., und viele Menschen im Vereinigten Königreich, auf der ganzen Welt und auch in Deutschland betrauerten ihren Tod und würdigten ihr Lebenswerk. Zu ihrem Gedenken pflanzten König Charles III. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern im Park von Schloss Bellevue eine Manna-Esche (Fraxinus ornus).

Die Pflanzung dieses Baums knüpft an die Initiative "The Queen's Green Canopy" (das "grüne Baumkronendach der Königin") an, mit der im vergangenen Jahr das Platin-Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. gewürdigt wurde. Auch in Deutschland wurden ihr zu Ehren in Berlin, Hannover, Hamburg, Bremen, München, Düsseldorf und Paderborn Bäume gepflanzt, als Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt und als nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin. Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wurde die Initiative auf Wunsch ihres Schirmherrn König Charles III. fortgeführt und fand ihren ehrwürdigen Abschluss in der gestrigen Baumpflanzung.

Der BdB als Projektpartner ist der Garant dafür, dass für jeden Ort der passende Baum standortgerecht ausgewählt wird. Insbesondere angesichts der deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen kommt der Auswahl der Bäume eine besondere Bedeutung zu.

"Ich freue mich besonders, dass unsere erfolgreiche Kampagne "The Queen's Green Canopy in Deutschland" nun zu einem wahrhaft königlichen Abschluss kommt. König Charles III. hat gestern gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier im Schlosspark von Bellevue eine Manna-Esche gepflanzt. Eine neue Generation von Bäumen, die wir in sechs Bundesländern gepflanzt haben, wird nun unser Leben und das unserer Kinder und Kindeskinder bereichern, ganz im Sinne Ihrer verstorbenen Majestät, Königin Elizabeth II. und ihres Sohnes, Seiner Majestät König Charles III. Dem Bund deutscher Baumschulen e.V., der uns als Partner während der gesamten Kampagne so großzügig unterstützt hat, möchte ich hiermit nochmals von ganzem Herzen danken.", erklärt die Britische Botschafterin Jill Gallard.

"Es war uns eine große Freude und Ehre, die Initiative gemeinsam mit der Britischen Botschafterin umzusetzen, mit den besonderen Produkten unserer Mitglieder zu bereichern und die Begeisterung der Menschen bei den Pflanzungen in ganz Deutschland zu erleben. Und wir sind stolz, dass der von uns gestiftete Baum im Park von Bellevue eine wachsende Freude sein wird - für die Natur und die Verbundenheit unserer Völker.", sagt Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer.

Quelle: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. (ots)