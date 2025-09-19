Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Estland meldet Überflug russischer Kampfjets

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 17:28 durch Sanjo Babić
Viele Fragezeichen

Bild: ediathome / pixelio.de

Die dts Nachrichtenagentur berichtet unter Bezug auf das estnische Militär, russische Kampfflugzeuge hätten den estnischen Luftraum verletzt. Die NATO-Partner seien informiert worden.

Nach Angaben aus Tallinn handelte es sich um kurzzeitige Überflüge im nördlichen Küstenbereich. Die Maschinen hätten zeitweise ohne Funkkontakt operiert. Die estnischen Behörden kündigten eine diplomatische Protestnote an und fordern Moskau zur Unterlassung auf.

Die baltischen Staaten überwachen den Luftraum gemeinsam mit NATO-Partnern, die rotierend Jets in Ämari stationieren. In der Vergangenheit kam es wiederholt zu ähnlichen Vorfällen, die jeweils eine rasche Reaktion der Luftüberwachung auslösten. Die Allianz betont, dass sie auf jede Verletzung des Luftraums aufmerksam macht und dokumentiert.

