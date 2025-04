Scholz verurteilt "barbarischen Angriff" auf Sumy

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine mit zahlreichen Toten hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bestürzt reagiert.

"Die Bilder aus dem Stadtzentrum von Sumy, wo russische Raketen am Palmsonntag unschuldige Zivilisten getötet haben, sind schrecklich", sagte der Kanzler am Sonntag. "Deutschland verurteilt diesen barbarischen Angriff auf das Schärfste."



Solche russischen Angriffe zeigten, wie es um die angebliche russische Friedensbereitschaft bestellt sei, so Scholz weiter. "Wir sehen stattdessen, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine erbarmungslos fortsetzt. Dieser Krieg muss enden und Russland muss endlich einer umfassenden Waffenruhe zustimmen." Hieran arbeite man gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern.



Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Angriff am Sonntag mindestens 32 Personen getötet und über 90 weitere verletzt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur