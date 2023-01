Der Kampf ums „Herzland“: Hintergrund des Ukraine-Kriegs

Will man verstehen, was hinter den aktuellen Vorgängen im tobenden Ukraine-Krieg steht, muss man sich mit den knallharten Vorstellungen und Ideen der Geopolitik und Geostrategie beschäftigten. Eines der Grundlagenwerke in diesem Bereich ist die Schrift „Der geographische Angelpunkt der Geschichte“ des britischen Strategen Halford Mackinder. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Seine einflussreiche „Herzland“-Theorie bestimmt seit über 100 Jahren die globalen Machtkämpfe und wird auch heute noch von den Strategen des Pentagons berücksichtigt. Ein zentraler Punkt ist die Konfrontation zwischen Deutschland und Russland. Für den Kreml-Berater Alexander Dugin ist das „der letzte Kampf um die Weltinsel“.

Dass die Eskalation dieses letzten Kampfes gerade bevorstehen könnte, zeigen aktuelle Aussagen von Vertretern globalistischer Organisationen wie der EU oder auch der WHO.

Vorbereitung auf Eskalation Der Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der EU, Stefano Sannino, erklärte etwa vor dem Hintergrund der Panzerlieferungen in die Ukraine (auch aus Kanada, Polen, Spanien und Norwegen), Wladimir Putin sei über seine ursprüngliche „spezielle Militäroperation“ hinausgegangen und habe „den Krieg in eine andere Phase gebracht“.

Steht ein atomarer Krieg bevor? Und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Ratschläge für die Bevorratung von Medikamenten zur Behandlung von Strahlenkrankheiten erteilt. Sie befürchtet, der Krieg in der Ukraine könnte zu einem nuklearen Notfall führen. Putin behauptete bereits im Oktober, die Ukraine bereite die Zündung einer radioaktiven „schmutzigen Bombe“ vor. Das wiederum veranlasste Kiew und westliche Beobachter zu Spekulationen, der russische Staatschef plane möglicherweise einen eigenen Angriff unter falscher Flagge. AUF1 hat die wichtigsten Punkte der Herzland-Theorie, die hinter diesem Krieg um die Vorherrschaft in Eurasien steht, in diesem Video zusammengefasst: Quelle: AUF1.info