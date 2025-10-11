Inferno in US-Fabrik: Feuerwehr im Großeinsatz

BILD berichtet von einer schweren Explosion in einer US-Sprengstofffabrik mit mehreren Toten und Vermissten. Einsatzkräfte suchten laut Zeitung unter Trümmern nach Überlebenden, Anwohner wurden zum Meiden des Gebiets aufgefordert. Behörden begannen mit der Ursachenforschung.

Spezialteams prüften Chemikalienlager, Zündmittel und Arbeitsschutzdokumente. Für Angehörige wurden Hotlines eingerichtet, psychologische Betreuung steht bereit. Die Umweltbehörde überwacht Luft- und Wasserwerte, um Gefahren auszuschließen.

Ermittler ziehen technische Defekte, menschliches Versagen und Regelverstöße in Betracht. In der Branche gelten redundante Sicherheitssysteme als Standard, deren Wirksamkeit nun rekonstruiert werden muss. Ergebnisse werden erst nach Laboranalysen und Zeugenbefragungen erwartet.

Quelle: ExtremNews



