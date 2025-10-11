Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Inferno in US-Fabrik: Feuerwehr im Großeinsatz

Inferno in US-Fabrik: Feuerwehr im Großeinsatz

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 07:40 durch Sanjo Babić
Explosion (Symbolbild)
Explosion (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet von einer schweren Explosion in einer US-Sprengstofffabrik mit mehreren Toten und Vermissten. Einsatzkräfte suchten laut Zeitung unter Trümmern nach Überlebenden, Anwohner wurden zum Meiden des Gebiets aufgefordert. Behörden begannen mit der Ursachenforschung.

Spezialteams prüften Chemikalienlager, Zündmittel und Arbeitsschutzdokumente. Für Angehörige wurden Hotlines eingerichtet, psychologische Betreuung steht bereit. Die Umweltbehörde überwacht Luft- und Wasserwerte, um Gefahren auszuschließen.

Ermittler ziehen technische Defekte, menschliches Versagen und Regelverstöße in Betracht. In der Branche gelten redundante Sicherheitssysteme als Standard, deren Wirksamkeit nun rekonstruiert werden muss. Ergebnisse werden erst nach Laboranalysen und Zeugenbefragungen erwartet.

Quelle: ExtremNews


