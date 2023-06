Russlands Verteidigungsministerium hat einen Angriff mit weitreichenden Präzisionswaffen auf die Lagerungsorte ukrainischer – darunter vom Westen gelieferter – Raketen gemeldet. Alle anvisierten Ziele seien getroffen worden, erklärte der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem gab das Ministerium die erfolgreiche Abwehr weiterer ukrainischer Angriffe an den Frontabschnitten Süddonezk, Saporoschje und Donezk bekannt. Demnach wurden am Abschnitt Süddonezk am Wremewka-Bogen drei ukrainische Angriffe zurückgeschlagen, bei Pologi wurden darüber hinaus zwei Sabotagegruppen abgefangen. Kiews Militär verlor an diesem Frontabschnitt insgesamt über 130 Soldaten, fünf Panzer, drei Schützenpanzer, vier Autos, zwei Haubitzen des Typs D-20 sowie eine polnisch produzierte Selbstfahrlafette Krab.

Am Frontabschnitt Donezk verlor die ukrainische Seite in insgesamt vier erfolglosen Angriffen über 90 Soldaten, zwei gepanzerte Fahrzeuge, drei Pick-ups und zwei Haubitzen. Zudem zerstörten Russlands Streitkräfte ein Munitionslager bei Tschassow Jar.

Am Frontabschnitt Kupjansk betrugen die Verluste der Ukraine bis zu 30 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Autos sowie eine Krab-Selbstfahrlafette aus polnischer Produktion. Am Abschnitt Krasny Liman wurden durch russische Artillerie- und Luftangriffe bis zu 90 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Schützenpanzer, zwei Selbstfahrlafetten des Typs Gwosdika und zwei Haubitzen vernichtet.

Des Weiteren wurden im Gebiet Cherson über 40 ukrainische Soldaten getötet sowie vier Autos und eine US-produzierte M777-Haubitze zerstört.

Die russische Luftabwehr fing entlang der gesamten Frontlinie vier taktische Totschka-U-Raketen, 15 HIMARS-Raketen und US-produzierte gelenkte Bomben sowie elf Drohnen ab."

