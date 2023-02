Rund 100 Kriegsgefangene kehren aus der Ukraine nach Russland zurück

Das russische Verteidigungsministerium kündigt die Rückkehr von 101 Angehörigen der russischen Streitkräfte aus ukrainischer Gefangenschaft an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Mitteilung des Ministeriums, die von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti veröffentlicht wird, heißt es:

"Heute, am 16. Februar, sind im Zuge des Verhandlungsprozesses 101 russische Armeeangehörige aus dem von Kiew kontrollierten Gebiet zurückgekehrt, die sich in der Gefangenschaft in Lebensgefahr befunden hatten."

Die freigelassenen Männer werden Berichten zufolge zur Behandlung und Rehabilitation nach Moskau geflogen."

Quelle: RT DE