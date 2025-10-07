Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nord-Stream-Spur: Verdächtiger in Polen eingesperrt

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 07:29 durch Sanjo Babić
Die Lecks an den Nord-Stream-Pipelines auf einer Karte (Symbolbild)
Die Lecks an den Nord-Stream-Pipelines auf einer Karte (Symbolbild)

Bild: Legion-media.ru / Wjatscheslaw Lopatin

In Polen ist ein Mann im Zusammenhang mit den Nord-Stream-Ermittlungen in Untersuchungshaft gekommen, berichtet die Tagesschau. Die Behörden prüfen seine Rolle in einem bekannten Spurenkomplex.

Die Ermittler arbeiten mit internationalen Partnern zusammen. Welche Belege vorliegen und ob Anklage erhoben wird, bleibt offen. Die Tat gilt als eine der gravierendsten Infrastruktursabotagen der vergangenen Jahre; entsprechend hoch ist das öffentliche Interesse.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass U-Haft keine Vorverurteilung darstellt, sondern der Sicherung des Verfahrens dient.

Quelle: ExtremNews

