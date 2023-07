Zehn russische Fallschirmjäger schalten 19 Fahrzeuge und 60 ukrainische Soldaten aus

In einen Hinterhalt gelockt und neutralisiert wurden 60 ukrainische Soldaten und ihre Kolonne von 19 Fahrzeugen. Wer so etwas, wie ein Spähtrupp der russischen Luftlandetruppen, mit nur zehn Mann bewerkstelligen will, muss den Ort für den Hinterhalt besonders gut aussuchen – und es auch unbemerkt dorthin schaffen, was meist sehr schwer ist. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Davon berichtete der Kommandeur einer Aufklärungskompanie mit dem Rufzeichen Metis, der die Aktion befehligte, am 13. Juli 2023 Journalisten in Lugansk: "Wir haben dem Gegner einen Hinterhalt bereitet. Zu dem Ort waren wir drei Tage unterwegs, oft robbend. Wir nahmen den Kampf mit Handfeuerwaffen an. Bis zu 60 Gegner und 19 ihrer leicht gepanzerten Fahrzeuge, dabei ein HMMWV, wurden neutralisiert. Es waren auch Pickups und Lieferwagen dabei. Unsere Gruppe bestand aus 10 Personen." Der Spähtrupp habe keine Opfer zu beklagen, so der Offizier. Ihm zufolge dauerte das Gefecht mehr als zweieinhalb Stunden, und Tuchfühlung war angesagt: Der Abstand zwischen den Gegnern betrug manchmal nicht mehr als 10 Meter, und die Späher hatten nur Panzerabwehr-Granatwerfer dabei, um gegen Fahrzeuge des Gegners vorzugehen – nicht einmal tragbare Lenkflugkörper, zumindest bis sie im selben Gefecht ein US-amerikanisches Panzerabwehrraketensystem Typ Javelin erbeuteten. Dieses setzten sie sofort ein. Als sich die Überlebenden der ukrainischen Kolonne zurückzogen, fanden die Späher unter den Toten eine Frau, die zu einer Mörserbedienung gehörte. Metis wurde für die erfolgreiche Durchführung seiner Mission mit dem Titel "Held Russlands" ausgezeichnet, und die Männer seines Trupps erhielten den Tapferkeitsorden und Tapferkeitsmedaillen." Quelle: RT DE