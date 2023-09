Obwohl sie in Deutschland militärisch ausgebildet und mit modernen westlichen Waffen ausgerüstet wurde, erleidet die 47. Mechanisierte Elitebrigade der ukrainischen Streitkräfte, die die Gegenoffensive im Süden anführt, Tausende von Verlusten. Dies schreibt die britische Tageszeitung The Times. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Zeitung berichtet, "lobten ukrainische und westliche Medien" die 47. Brigade schon vor Beginn der Offensive wegen ihrer Ausbildung in Deutschland und ihrer Ausrüstung mit US-amerikanischen Bradley-Schützenpanzern und deutschen Leopard-Panzern. Sobald sie jedoch die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Süden anführte, habe sie "schwere Verluste erlitten", so das Blatt. Nach Angaben des ukrainischen medizinischen Personals belaufen sich die Verluste des Verbandes nach 15 Wochen "auf eine vierstellige Zahl".

Grund dafür sei nach Ansicht der Times das Fehlen von Luftunterstützung und technischer Ausrüstung für die Minenräumung. Infolgedessen seien westliche "gepanzerte Fahrzeuge oft in russischen Minenfeldern stecken geblieben und dann unter Artilleriebeschuss geraten".

Im April 2022 wurde die 47. Mechanisierte Brigade Magura aufgestellt. Sie gilt als eine der kampfstärksten Formationen der ukrainischen Armee. Ihre Kämpfer wurden in Europa ausgebildet, unter anderem auf dem US-Stützpunkt in Grafenwöhr in Deutschland."

Quelle: RT DE