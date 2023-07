Truppen der Gruppe Ost der russischen Streitkräfte haben mehrere ukrainische Angriffe in Richtung Süd-Donezk abgewehrt und dabei mehrere gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Dies teilt Oleg Tschechow, Leiter des Pressezentrums der Gruppe Ost, mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge zerschlug russisches Artilleriefeuer eine Gruppe von ukrainischen Kämpfern in der Gegend von Nowodonezkoje, die versuchte, in Richtung Staromajorskoje vorzudringen. Außerdem sei eine Mörsereinheit in Nowomajorskoje zerschlagen und ein Munitionsdepot in Pretschistowka zerstört worden. Darüber hinaus griff die russische Luftwaffe Stellungen von ukrainischen Nationalisten in Makarowka, Nowodonezkoje und Uroschainoje an.

Am Frontabschnitt Saporoschje wurden durch Luftaufklärung und Artilleriebeschuss eine ukrainische Aufklärungsgruppe sowie gepanzerte Kampffahrzeuge und militante Konzentrationen bei Prijutnoje zerstört. In der Nähe von Lobkowoje wurde ebenfalls eine ukrainische Aufklärungsgruppe ausgeschaltet."

Quelle: RT DE