Netanjahu: Israel streckt "Hand des Friedens" an Syrer aus

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien hofft Israels Premierminister Benjamin Netanjahu auf eine friedliche Koexistenz mit dem Nachbarland. Die "Hand des Friedens" sei an alle ausgestreckt, die jenseits der Grenze in Syrien leben, sagte Netanjahu am Sonntag.

Das gelte etwa für die Drusen, die Kurden, die Christen und die Muslime, die in Frieden mit Israel leben wollten. "Wenn wir mit den neuen Kräften, die in Syrien entstehen, nachbarschaftliche und friedliche Beziehungen aufbauen können, ist das unser Wunsch." Aber wenn das nicht gelinge, werde man alles tun, was nötig sei, um den Staat Israel und seine Grenzen zu verteidigen.



Netanjahu reklamierte auch einen eigenen Anteil an dem Sturz Assads. "Dieser Zusammenbruch ist das unmittelbare Ergebnis unseres entschlossenen Vorgehens gegen die Hisbollah und den Iran, die Hauptunterstützer Assads", sagte er. Er habe eine Kettenreaktion all derer ausgelöst, "die sich von dieser Tyrannei und ihrer Unterdrückung befreien wollen". Quelle: dts Nachrichtenagentur