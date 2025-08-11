Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trump kündigt Einsatz der Nationalgarde in Washington an

Trump kündigt Einsatz der Nationalgarde in Washington an

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 17:15 durch Sanjo Babić
Donald John Trump (2025)
Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Polizeikräfte in Washington D.C. unter die Kontrolle der Bundesregierung zu stellen und die Nationalgarde in die Hauptstadt zu entsenden. Trump rechtfertigte diesen Schritt am Montag damit, dass es darum gehe, "die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen".

In den letzten Tagen hatte das Weiße Haus die Polizeipräsenz in der Hauptstadt bereits verstärkt.

Trump erneuerte seine Kritik an Washington D.C. und verwies auf Kriminalität und Obdachlosigkeit als Gründe für sein Handeln. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Gewaltkriminalität um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sieht Trump offenbar Handlungsbedarf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

