Tadschike im Kosakenbataillon: Wenn wir den Faschismus nicht stoppen, kommt er zu uns

Der gebürtige Tadschike mit dem Kampfnamen Mudschahid nimmt im Freiwilligen Sturm- und Sabotage-Bataillon der Kosaken "Jenissej" an der militärischen Sonderoperation in der Ukraine teil. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Staatsbürger kämpft nicht als gewöhnlicher Soldat, sondern als Kompaniechef. Mudschahid hatte bereits in Afghanistan für die Sowjetunion gekämpft und militärische Erfahrungen gesammelt. Seine Entscheidung erklärt er wie folgt:

"Ich war in Afghanistan im Einsatz, Schulter an Schulter mit Ukrainern, Georgiern, Russen, Tadschiken. Alle waren gleich und Schulter an Schulter kämpften wir gegen den Feind. Und heutzutage, als ich sah, dass sich die USA auf uns zu bewegen, da meldete sich mein Gewissen und sagte mir: Wie kann das sein? Sollen wir einfach untätig herumsitzen? Wenn wir heute nicht dem Faschismus entgegentreten und ihn zerstören, dann kommt er bis zu uns nach Hause."

