Ende dem US-Vasallentum! –Lafontaine hält Rede bei Ramstein-Demo

Oskar Lafontaine (ehemals SPD und DIE LINKE) hat am Sonnabend in Ramstein in Rheinland-Pfalz eine Rede vor hunderten Demonstranten gehalten, die für die Schließung der dortigen US-Militärbasis demonstrierten. Dabei ging er hart mit der deutschen und europäischen Politik ins Gericht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rund 900 Menschen demonstrierten am Samstag vor der US-Airbase in Ramstein, Rheinland-Pfalz, gegen Kriege der USA und für Frieden. Am Nachmittag hielt Oskar Lafontaine eine Rede über die US-Politik, den Ukraine-Krieg und die deutsche Regierung. Die Grünen nannte er "die schlimmste Kriegshetzer-Partei Deutschlands". Wer "diese kriegslüsternen Parteien" noch wähle, mache sich mitschuldig, so Lafontaine. Alle US-Präsidenten gehörten wegen der in den letzten Jahrzehnten geführten völkerrechtswidrigen Angriffskriege der USA vor den Strafgerichtshof, sagte der frühere Sozialdemokrat und Linker. Solange darüber nicht gesprochen werde, sei jede Diskussion über den Ukraine-Krieg nur "Heuchelei und Lüge"." Quelle: RT DE