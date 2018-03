Tschechien: Mindestens sechs Tote bei Explosion in Chemiewerk

In der Nähe von Prag sind am Donnerstag mindestens sechs Menschen bei einer Explosion in einem Chemiewerk ums Leben gekommen. Das teilten die lokalen Behörden mit. Mehrere weitere Personen wurden demnach teils schwer verletzt.

Das betroffene Chemiewerk befindet sich in der tschechischen Stadt Kralupy nad Vltavou, die etwa 20 Kilometer nordwestlich von Prag in der Mittelböhmischen Region liegt. Der Grund für die Explosion, zu der es Medienberichten zufolge gegen 10 Uhr gekommen sein soll, war zunächst unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur

