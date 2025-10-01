Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Absage an München? Regierung rechnet nicht mehr mit Stoltenberg

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 14:51 durch Sanjo Babić
Jens Stoltenberg (Mitte) mit Charles Michel und Ursula von der Leyen (2023)
Bild: Eigenes Werk /SB

Die Bundesregierung geht nach dts-Angaben davon aus, dass Jens Stoltenberg nicht mehr als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) zur Verfügung steht. Stoltenberg ist derzeit Finanzminister in Norwegen; die MSC führt ihn als „designierten Vorsitzenden“, der erst nach Ende seines Regierungsamtes übernehmen soll.

Nach seiner Zeit als NATO-Generalsekretär war Stoltenberg für die MSC vorgesehen. Mit dem Wechsel ins norwegische Kabinett verschoben sich die Pläne; lokale Medien und Analysen sprachen bereits im Frühjahr von erheblichen Fragezeichen. Nun signalisieren Berliner Stellen laut dts, dass man die Personalie nicht mehr kurzfristig erwartet – die Münchner Konferenz wird bis auf Weiteres vom Team um Stiftungsrat und Geschäftsführung geführt.

Die MSC betont in ihrem öffentlichen Profil, Stoltenberg werde „in seine ehrenamtliche Funktion zurückkehren, sobald sein Regierungsamt endet“. Ob und wann das geschieht, hängt von der Osloer Regierungsplanung ab – ein konkreter Zeitpunkt bleibt offen.

Quelle: ExtremNews


