Am 14. Januar 2023 wurde laut dem russischen Verteidigungsministerium ein Raketenangriff auf das militärische Kommando- und Kontrollsystem der Ukraine und die damit verbundenen Energieanlagen durchgeführt. Alle vorgesehenen Einrichtungen seien getroffen worden. Das Ziel der Angriffe wurde erreicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt bei Kupjansk griffen die russischen Streitkräfte ukrainische Truppen in den Gebieten Dwuretschnoje, Sinkowka im Gebiet Charkow und Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk an. Durch die Aktionen der russischen Einheiten in dieser Richtung wurden im Laufe des Tages bis zu 50 ukrainische Soldaten getötet sowie ein gepanzertes Kampffahrzeug und zwei weitere Fahrzeuge zerstört.

Bei Krasny Liman gerieten die ukrainischen Truppen nahe der Siedlungen Makejewka, Stelmachowka und Kusmino in der Volksrepublik Lugansk unter russisches Artilleriefeuer und Angriffe der Luftwaffe. Außerdem wurde ein ukrainischer Angriff durch Artillerieschläge und Aktionen von Einheiten der Luftlandetruppen in der Nähe der Siedlung Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk abgewehrt. Infolge der Niederlage wurden die Ukrainer auf ihre ursprünglichen Positionen zurückgedrängt. Ihre Gesamtverluste in dieser Richtung beliefen sich auf über 115 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Kleinlastwagen.

Am Frontabschnitt bei Donezk rückten die russischen Streitkräfte auf den nördlichen Stadtrand von Artjomowsk in der Volksrepublik Donezk vor. Binnen 24 Stunden verlor Kiew hier mehr als 80 Soldaten, zwei Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge sowie drei weitere Fahrzeuge.

Bei Süddonezk haben die russischen Soldaten einen Feuerangriff auf Ansammlungen der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Ortschaften Wladimirowka und Ugledar in der Volksrepublik Donezk durchgeführt. Auch eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe des Dorfes Sladkoje zerschlagen. Die Gesamtverluste der ukrainischen Truppen beliefen sich im Laufe des Tages auf 50 Soldaten, drei Pickups und ein Fahrzeug."

Quelle: RT DE