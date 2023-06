Angesichts der Londoner Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine hat Russlands Botschafter in Washington Anatoli Antonow erklärt, dass die USA selbst für die Wiederherstellung des Landes aufkommen sollten, da sie für den Ukraine-Konflikt verantwortlich seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Vereinigten Staaten seien alleinig für die Ukraine-Krise sowie für die Verlängerung des Konflikts verantwortlich und sollten daher für den Wiederaufbau des Landes zahlen, so der russische Botschafter in Washington Anatoli Antonow.

Laut der Nachrichtenagentur TASS kommentierte der russische Diplomat damit die Aussage des US-Außenministers Antony Blinken, der am Mittwoch vor Teilnehmern der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London gesagt hatte, dass Russland letztendlich für den Wiederaufbau der Ukraine aufkommen solle. Bis dahin würden die USA Kiew unterstützen, so Blinken.

Antonow erklärte, der Ukraine-Konflikt sei "eine Folge jahrelanger und gezielter Bemühungen der Vereinigten Staaten, einen Spannungsherd" nahe der russischen Grenzen zu schaffen und die Ukraine zu einem "Anti-Russland-Land" zu machen. Durch die Unterstützung des Maidan-Putsches in Kiew im Jahr 2014 hätten Washington und die westlichen Länder eine Krise provoziert, die bereits neun Jahren andauere. Derzeit schürten die USA den Konflikt immer weiter, indem sie schwere Waffen an die Ukraine lieferten und alle Friedensinitiativen aufgäben, sagte der russische Diplomat.

Antonow unterstrich außerdem, dass es möglich sei, für die mit US-Waffen zerstörten Häuser zu zahlen, nicht aber für Menschen, die mit diesen Waffen getötet worden seien. Diesbezüglich stellte er eine rhetorische Frage:

"Wie werden die USA mit den Ukrainern abrechnen, die sie während der heutigen sogenannten Gegenoffensive zu sinnlosen Frontalangriffen treiben?"

Am Mittwoch wurde in London die zweite Geberkonferenz für den Wiederaufbau der Ukraine eröffnet. Im Rahmen der Veranstaltung sagten die USA und andere westliche Länder der Ukraine weitere Milliarden Euro Unterstützung für den Wiederaufbau des Landes zu."

Quelle: RT DE