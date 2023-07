Drohne fällt auf Dach eines Kinderlagers im Moskauer Ballungsraum

Am gestrigen Abend ist eine Drohne auf das Dach des Kinderlagers Sonnige Stadt in der Siedlung Woronowskoje in Neu-Moskau (Moskauer Ballungsraum) gefallen, berichtet der Telegram-Kanal SHOT. Achtzig Kinder seien aus dem Gebäude evakuiert worden. Eine zweite Drohne sei auf das Gelände des Rehabilitationszentrums für Behinderte und Kriegsveteranen gestürzt. Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Später wurde berichtet, dass die Drohne, die auf das Dach des Kinderlagers gefallen sei, anschließend in den Wald geflogen sei. Nach Angaben von SHOT könnte die Drohne entsprechend gesteuert worden sein. Das Gerät sei etwa 20 Minuten lang an Ort und Stelle geblieben und habe Piepgeräusche von sich gegeben. Dann habe sich die Drohne in die Luft erhoben, sei in Richtung eines Waldgebiets geflogen und hinter dem Gelände des Kinderlagers abgestürzt. Die Drohne, bei der es sich um einen Quadrocopter handelte, werde derzeit von Spezialisten gesucht, so der Telegram-Kanal." Quelle: RT DE