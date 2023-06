Spanische Militärs im Ruhestand fordern Brüssel auf, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen

Eine Gruppe pensionierter spanischer Militäroffiziere hat ein Manifest unterzeichnet, in dem die EU aufgefordert wird, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Dies berichtet die Zeitung Publico. Die Leiterin des Verteidigungsministeriums des Königreichs, Margarita Robles, kritisierte am Mittwoch diesen Appell. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Militärs im Ruhestand beziehungsweise der Reserve lehnten die Militäroperation Russlands in der Ukraine ab, forderten aber die EU-Regierungen auf, "anstatt durch zusätzliche Waffenlieferungen einen Krieg zu schüren, ihre kriegerischen Handlungen sofort einzustellen und sich effektiv an Friedensgesprächen zu beteiligen". Sie sind überzeugt, dass eine Eskalation des Konflikts zu einer "unkontrollierbaren Situation führen könnte, die letztlich das Leben auf dem Planeten gefährden würde". Die Unterzeichner des Manifests kritisierten auch das Vorgehen der USA und der NATO." Quelle: RT DE