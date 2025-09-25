Drohnenangriffe auf Hilfsschiffe – humanitäre Lage bleibt kritisch

Wie tagesschau.de berichtet, sind Schiffe einer Gaza-Hilfsflotte erneut in der Nähe der Seezugänge von Drohnen attackiert worden. Unabhängige Bestätigungen liegen nur teilweise vor; die Lage bleibt unübersichtlich.

Den Darstellungen zufolge erschweren Drohnenangriffe und Sicherheitslagen die Versorgung über den Seeweg. Internationale Hilfsorganisationen fordern Garantien für sichere Korridore sowie eine verlässliche Kontrolle von Ladungen. Politisch ringen Vermittler um Zusagen, die humanitäre Transporte schützen.

Parallel geht es um Inspektionsregime und die Frage, wer Sicherheitszusagen überwachen kann. Ohne belastbare Schutzmechanismen drohen Hilfslieferungen wiederholt zu scheitern.

Quelle: ExtremNews




