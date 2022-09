Beerdigung der ehemaligen Königin des Vereinigten Königreichs findet am 19. September statt

Die verstorbene Königin Elizabeth II. des Vereinigten Königreichs wird am 19. September beigesetzt. "The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September", teilte der Buckingham Palace am Samstagabend mit. "Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects", hieß es weiter.

Die Regentin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf Balmoral Castle, ihrem schottischen Landsitz, gestorben. Mit einer Herrschaftszeit von 70 Jahren und 213 Tagen hatte Elizabeth den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr und sie war zuletzt auch das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Ihr Sohn Charles wurde am Samstagmittag als König Charles III. offiziell ausgerufen. Quelle: dts Nachrichtenagentur