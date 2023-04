Bundestags-Vizepräsidentin Aydan Özogus besucht Hilfsprojekt von action medeor im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Bei ihrer Reise in die türkischen Erdbebengebiete besuchte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Özogus, in diesen Tagen auch ein Hilfsprojekt von action medeor. Die Parlamentarierin machte sich in der türkischen Grenzstadt Kilis ein Bild von den dortigen Hilfsmaßnahmen, die mit Unterstützung aus Deutschland durchgeführt werden. action medeor versorgt die vom Erdbeben betroffenen Menschen in Kilis zusammen mit einer lokalen Partnerorganisation mit Lebensmitteln, Kleidung, Decken und Hygieneartikeln. "Kilis liegt direkt an der türkisch-syrischen Grenze, viele der hier lebenden Menschen kommen daher aus Syrien. Sie sind vor dem dortigen Bürgerkrieg geflohen und haben ihre Heimat bereits einmal verloren", schildert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. "Das Erdbeben hat diesen Menschen einmal mehr die wenigen Sicherheiten genommen, die sie noch hatten. Wir versorgen sie nun mit den Dingen, die sie zum Überleben am nötigsten brauchen."

Aydan Özogus informierte sich vor Ort darüber, wie die Hilfsmaßnahmen vorangehen und organisiert werden. Sie sprach mit Helfern und Betroffenen und würdigte anschließend die Arbeit der Hilfsorganisationen: "Was mit Hilfe aus Deutschland für die von den schrecklichen Erdbeben Betroffenen geleistet wird, ist beeindruckend. Dank der Unterstützung ist es gelungen, viele Menschen, die oft vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und nicht selten alles verloren haben, in kurzer Zeit mit dem Nötigsten zu versorgen und ihnen ein provisorisches Dach über dem Kopf zu verschaffen. Mein Besuch hat mir aber auch sehr deutlich gemacht, wie sehr die Bewohnerinnen und Bewohner der Erdbebengebiete weiterhin auf Hilfe angewiesen bleiben." Zusammen mit der türkischen Partnerorganisation IBC leistet action medeor Unterstützung für Erdbebenopfer in mehreren türkischen Städten, aber auch im angrenzenden Nordwesten Syriens. Dort ist das Gesundheitssystem durch den Bürgerkrieg kaum noch existent, weshalb action medeor sich hier auf die medizinische Versorgung der Bevölkerung konzentriert. Mit mobilen Kliniken und Ärzteteams suchen die Helfer die Menschen in den Zeltstädten auf und helfen, wo sie können. Neben action medeor besuchte Aydan Özogus auch weitere Hilfsorganisationen der Bündnisorganisation Aktion Deutschland Hilft, deren Kuratoriumsmitglied Özogus ist. action medeor ist eine von 23 Mitgliedsorganisationen in diesem Bündnis. Quelle: action medeor e.V. (ots)