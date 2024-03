Vor 25 Jahren: NATO-Kriegsverbrechen in Jugoslawien – Wiederholt sich die Geschichte?

Der französische Präsident Emmanuel Macron schließt ein Entsenden westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht aus. Eine abgehörte Webkonferenz der deutschen Bundeswehr enthüllte Anfang März eine mögliche Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine. Der deutsche Rechtsanwalt Peter Schindler schätzt die Eintrittswahrscheinlichkeit bei deutlich über 50 % ein, dass sich Ende Juni 2024 Deutschland und Europa in einem offenen Krieg mit Russland befinden. Dass dies keineswegs aus der Luft gegriffen ist, zeigt die NATO-Bombardierung Jugoslawiens, die vor 25 Jahren am 24. März 1999 ihren Anfang nahm.

Unzählige Berichte enthüllen, dass es sich um ein Kriegsverbrechen der NATO handelte. Unter humanitärem Vorwand wurde hier mithilfe von Uranmunition ein Völkermord am serbischen Volk ausgelöst. Wie war dies möglich und welches unsägliche Leid hatte es zur Folge? Sehen Sie dazu folgende Kla.TV-Sendungen, die klare Antworten auf diese Fragen geben. Noch kann verhindert werden, dass sich die Geschichte wiederholt...