Ukrainische Militärangehörige erklären, warum sie ihre Stellungen verlassen

Ukrainischen Militärs haben in einem Interview mit Politico erzählt, dass ukrainische Soldaten aufgrund des Mangels an Personal und Munition manchmal ihre Stellungen aufgäben, um "sinnlose Tote" zu vermeiden. In der Zeitung kommt ein ukrainischer Offizier zu Wort, der sich kürzlich aus Artjomowsk (Bachmut) zurückgezogen habe: "Manchmal ist das Verlassen einer Stellung die einzige Möglichkeit, Personal vor einem unnötigen Tod zu bewahren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch seien Fälle bekannt, in denen ukrainische Soldaten sich der Weisung ihrer Vorgesetzten widersetzt, sich betrunken und unangemessen verhalten hätten, hieß es weiter. Ein anderer Offizier äußerte die Ansicht, dass die Disziplinprobleme in der ukrainischen Armee mit der Ineffizienz des Kommandos und der Belastung der Truppen zusammenhingen, die selten ausgewechselt würden." Quelle: RT DE