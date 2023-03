Estlands Außenminister: Atomwaffen für die Ukraine – wünschenswert, aber nicht möglich

Weiter berichtet RT DE: "Der Wunsch der Ukraine, dem Bündnis beizutreten, sollte auch nicht ignoriert werden, betont Reinsalu. Sonst müssten die NATO-Länder Kiew mit immer zerstörerischeren Waffen ausstatten, um Russland von einer möglichen Aggression in der Zukunft abzuschrecken.

"Wenn wir sagen, dass wir die Ukraine nach diesem Krieg in der Praxis nicht als Mitglied der NATO sehen würden, würde dies bedeuten, dass wir befürchten – oder vorhersagen –, dass Russland erneut angreifen wird und die NATO-Länder dann in einen Weltkrieg oder zumindest in einen Krieg um den europäischen Kontinent verwickelt werden."

Quelle: RT DE