Video: Wagner-Kämpfer hissen in Artjomowsk die Fahne der Russischen Föderation

Das private Militärunternehmen Wagner zeigte, wie Wagner-Kämpfer die russische Fahne am 20. Mai in Artjomowsk hissten. Jewgeni Prigoschin präzisierte, dass Wagner-Einheiten ab dem 25. Mai mit dem Abzug ihrer Truppen aus der Stadt beginnen werden, um sich zu erholen und umzuschulen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Davor werden die Verteidigungslinien eingerichtet und die Stadt dem russischen Verteidigungsministerium übergeben."

Ex-Präsident Medwedew lädt Musk zu einem Besuch in Artjomowsk ein

Der russische Ex-Präsident und derzeitige stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Russlands Dmitri Medwedew hat Elon Musk zu einem Besuch in Artjomowsk eingeladen. Er reagierte damit auf Musks Tweet aus dem vergangenen Jahr, in dem dieser gefragt hatte: "Wie sieht es in Bachmut aus?" Nun schrieb Medwedew:

"Elon Musk, du hast mich nach Bachmut gefragt ... Komm und sieh selbst!"

