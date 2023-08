Zentrale Wahlkommission Russlands: Vorbereitungen für Urnengang in den neuen Regionen verlaufen normal

Für Anfang September sind in Russland Wahlen angesetzt. Stimmberechtigte Einwohner mehrerer Regionen sind aufgerufen, vom 8. bis zum 10. September für Gouverneure und regionale Abgeordnete zu votieren. Der Urnengang findet auch in den sogenannten neuen Regionen des Landes statt, das heißt in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Gebieten Cherson und Saporoschje. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Russlands, Ella Pamfilowa, hat am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur TASS bekannt gegeben, dass die Vorbereitungen für die Wahlen in den neuen Regionen bislang normal verliefen. Gleichzeitig räumte Pamfilowa ein, dass ihre Behörde das Recht besitze, die Wahlen im Fall von Sicherheitsbedenken aufzuschieben.

"Sollten wir bis zum 10. September, vor dem Start der Wahl, bemerken, dass die Durchführung der Abstimmung in einem Kreis oder einem Territorium situationsbedingt bedroht wäre, könnten wir sie aufschieben." Die Zentrale Wahlkommission habe das Recht, dies auch auf den letzten Drücker zu tun. Momentan sei dies aber gar nicht nötig, so Pamfilowa." Quelle: RT DE