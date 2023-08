Medien: Kiew muss nach russischen Angriffen eilig Waffen und Personal verlagern

Einem Medienbericht zufolge verlagere Kiew angesichts der zugenommenen russischen Angriffe derzeit eilig Waffen und Luftwaffenpersonal. Das Ziel der russischen Attacken soll darin bestehen, Kiew die Fähigkeit zu nehmen, Marschflugkörper abzufeuern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Angesichts der zunehmenden russischen Angriffe auf ukrainische Militärobjekte soll die Ukraine derzeit ihre Waffen und Luftwaffenpersonal verlagern. Dies berichtet die britische Zeitung Financial Times am Donnerstag.

Der Zeitung zufolge sollen Moskaus Angriffe das Ziel haben, "Kiews Fähigkeit zu zerstören, die Langstreckenraketen abzufeuern, die es von westlichen Verbündeten erhält." Zu diesen Waffen gehören unter anderem britische Storm Shadow- und französische SCALP-Marschflugkörper. Deshalb "pendeln ukrainische Piloten ständig zwischen Dutzenden von inländischen Luftwaffenstützpunkten und Flughäfen hin und her." Um nicht getroffen zu werden, transportiere die Ukraine wichtige Waffen und qualifiziertes Personal von einem Ort zum anderen, so mit der Angelegenheit vertraute Beamte gegenüber der Financial Times.

Der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ignat, und der Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, Juri Sak, erklärten außerdem, dass Kiew mehr Flugabwehrsysteme benötige, um die ukrainischen Luftstützpunkte besser zu schützen. Der Zeitung zufolge forderte Sak die westlichen Verbündeten auch auf, die Ausbildung ukrainischer Piloten und die Lieferung von F-16-Kampfjets zu beschleunigen.

Seit Mitte Juli führen russische Truppen als Reaktion auf den jüngsten Terroranschlag Kiews auf die Krim-Brücke Luftangriffe durch. Am 19. Juli kündigte der offizielle Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, einen Mehrfachangriff mit präzisionsgelenkten Waffen auf ukrainische militärische Industrieanlagen nahe Odessa und dem Luftwaffenstützpunkt Kanatowo an. Am 20. Juli berichtete er über Vergeltungsschläge gegen die Produktions- und Lagerstätten für Drohnenboote nahe Odessa und Iljitschjowsk. Am 21. Juli schossen die russischen Streitkräfte mit präzisionsgelenkten Waffen auf ukrainische Einrichtungen, wo Terroranschläge gegen Russland vorbereitet worden waren.

Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, zum Verlauf der militärischen Sonderoperation, Briefing vom 17. August 2023.

