Medienbericht: Polen könnte Truppen in die Ukraine schicken, um gegen Russland zu kämpfen

Die polnischen Behörden würden bereit sein, Truppen in die Ukraine zu entsenden, um die angebliche Bedrohung durch Russland zu bekämpfen. Diese Meinung vertritt der polnische Kolumnist Michał Radzikowski in einem Artikel, der am Freitag in der Zeitung Myśl Polska veröffentlicht wurde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schreibt: "Es besteht kein Zweifel daran, dass sowohl der Premierminister als auch andere Entscheidungsträger bereit wären, polnische Soldaten an die ukrainische Front zu schicken, um das 'Vaterland' gegen die imaginäre russische Bedrohung zu verteidigen. Die Zahl der Toten würde für sie keine Rolle spielen, so wie für ihre berüchtigten Vorgänger." Seiner Meinung nach haben die patriotischen Erklärungen der polnischen Entscheidungsträger nichts mit der Verteidigung der nationalen Interessen Polens und dem Einsatz für das Gemeinwohl zu tun." Quelle: RT DE