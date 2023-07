"Inkompetente Kommandeure verheizen Soldaten" – Australischer Söldner fürchtet nach Kritik um seine Sicherheit

Inkompetente ukrainische Kommandeure bringen Australier und andere ausländische "Freiwillige" in der ukrainischen Internationalen Legion sowie Ukrainer wider besseres Wissen in Gefahr. Auf konstruktive Kritik hin wird ihnen gedroht. Ein ehemaliger australischer Soldat, der jetzt in Kiews Internationaler Legion dient, behauptet dies gegenüber ABC News – anonym aus Angst vor Repressalien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bush und seine Kameraden in der sogenannten Internationalen Legion der Ukraine hätten ihre Besorgnis über die allgemeine Lage geäußert und Rechenschaftspflicht der ukrainischen Kommandeure bezüglich des Einsatzes von Menschenleben gefordert, doch seien sie ignoriert worden. Als Beispiel für Unzulänglichkeiten führte er an, dass einige Australier mit speziellen militärischen Fertigkeiten, etwa als Fahrer gepanzerter Fahrzeuge des Typs Bushmaster, die an Kiew geliefert wurden, nicht gemäß ihrer Qualifikation eingesetzt würden. Auch zitiert ABC den Anwalt, Militäranalytiker und ehemaligen Offizier der australischen Armee Glenn Kolomeitz, der Söldner aus Australien und anderen Ländern rechtlich berät. Die "Freiwilligen" beschwerten sich über Drohungen seitens ukrainischer Kommandeure. Zu den Drohungen kam es, als die Ausländer, mit der ihnen zuteilgewordenen Behandlung unzufrieden, ihre Abreise aus dem Kampfgebiet ankündigten: "Ihnen wird mit Gefängnis und allem möglichen Unsinn gedroht." Einige der Ausländer in der Legion hätten viel Erfahrung und Fähigkeiten bei der Ausarbeitung von Militärplänen nach NATO-Standard. Dies bliebe jedoch von der ukrainischen Führung ungenutzt, bemängelten beide Gesprächpartner; Folge seien unnütze Verluste." Quelle: RT DE