Drittes Kind von William und Kate heißt Louis Arthur Charles

Der am Montag geborene Sohn von Prinz William und Herzogin Catherine heißt Louis Arthur Charles. Das gab das britische Königshaus am Freitagmittag in London bekannt. "The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge", teilte der Palast mit.

Der Junge war am Montag um 11:01 Uhr Ortszeit (12:01 Uhr deutscher Zeit) geboren worden. Knapp sieben Stunden später zeigten William und Kate ihn vor dem Krankenhaus der Öffentlichkeit. Louis ist in der Thronfolge auf Rang fünf und verdrängt Prinz Harry auf den sechsten Rang. Quelle: dts Nachrichtenagentur