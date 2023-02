DVR-Chef meldet Kämpfe nahe der Siedlung Paraskowjewka bei Artjomowsk

Einheiten der russischen Armee führen schwere Kämpfe in der Nähe der Ortschaft Paraskowjewka in der Donezker Volksrepublik (DVR), teilte DVR-Chef Denis Puschilin dem Staatsfernsehen Perwyj Kanal mit. Die Einnahme dieser Siedlung werde es ermöglichen, den letzten Versorgungsweg für das ukrainische Militär in Artjomowsk, die Straße nach Tschassow Jar, zu kappen, hieß es. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Artjomowsk liegt im von Kiew kontrollierten Teil der DVR nördlich von Gorlowka. Es ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung sowie Verstärkung der ukrainischen Truppen im Donbass." Quelle: RT DE