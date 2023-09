Human Rights Watch: 890 Tote oder Verletzte im Ukraine-Konflikt durch Streumunition im Jahr 2022

Fast alle Todesopfer und Verletzten durch den Einsatz von Streumunition weltweit wurden im vergangenen Jahr in der Ukraine verzeichnet. Das geht aus dem Jahresbericht der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hervor. In dem Dokument heißt es: "Bei Angriffen mit Streumunition wurden im Jahr 2022 mindestens 987 Menschen getötet oder verletzt, davon 890 in der Ukraine, 95 Prozent von ihnen Zivilisten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Übergabe einer nicht näher bezeichneten Menge an Streumunition für 155-Millimeter-Artilleriesysteme durch Washington an Kiew im Juli von zwei Dutzend Beamten kritisiert wurde, darunter auch von Ländern, die die Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland unterstützen. Der Vertreter des UNO-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, erklärte am 21. Juli, die UNO sei besorgt über den gemeldeten Einsatz von Streumunition durch die ukrainischen Streitkräfte und vertrete die Auffassung, dass diese nicht eingesetzt werden sollte. John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, hatte zuvor am 20. Juli bestätigt, dass die Ukraine mit dem Einsatz der von den USA gelieferten Streumunition begonnen habe." Quelle: RT DE