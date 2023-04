Russische Nationalgarde beschlagnahmt ausländische Waffen und Munition in der Volksrepublik Lugansk

Wie der Pressedienst der Russischen Nationalgarde mitteilte, haben Sicherheitsbeamte der Behörde in der Volksrepublik Lugansk mehrere große Verstecke mit ausländischen Waffen und Munition entdeckt. In einer Erklärung heißt es dazu: "Im Zuge von Sondermaßnahmen in bewohnten Gebieten der Volksrepublik Lugansk haben Beamte der Russischen Nationalgarde Waffen- und Munitionslager gefunden, darunter auch solche aus US-amerikanischer und polnischer Produktion." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Behörde wurden in den Verstecken etwa 600 Artilleriegranaten, mehr als 1.100 Zünder und Lunten für diese Granaten, mehr als 150 Handgranaten, 80 Minen, mehr als 30 Kilogramm Sprengstoff und mehr als 40.000 Schuss Munition für Handfeuerwaffen beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden 52 Granatwerfer gefunden, darunter eine ukrainische RPG-22 sowie US-amerikanische M72A7 und M136/AT4." Quelle: RT DE