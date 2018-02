Zentralrat der Juden kritisiert polnisches Holocaust-Gesetz

Der Zentralrat der Juden in Deutschland drängt auf eine Überarbeitung des umstrittenen polnischen Holocaust-Gesetzes.

In einem Brief von Zentralratspräsident Josef Schuster an den polnischen Botschafter Andrzej Przylebski, der dem Berliner Tagesspiegel vorliegt (Donnerstagausgabe), heißt es: "Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland betrachtet das neue Gesetz mit tiefer Sorge und hofft, dass es in dieser Form nicht in Kraft tritt."

http://www.tagesspiegel.de/politik/polen-zentralrat-der-juden-besorgt-ueber-geplantes-holocaust-gesetz/20937242.html

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)