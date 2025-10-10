Ifo-Ökonomen: Heimkehr gelingt nur mit Sicherheit, Jobs und verlässlichem Staat

Die dts Nachrichtenagentur meldet unter Berufung auf das ifo Institut, dass die Rückkehrbereitschaft ukrainischer Geflüchteter vor allem von Sicherheit, wirtschaftlichen Perspektiven und sichtbaren Reformen abhängt. Nach ifo-Einschätzung spielen neben dem Kriegsverlauf auch Verwaltung, Infrastruktur und Korruptionsbekämpfung eine Schlüsselrolle. Konkrete Stichprobendetails nennt die dts-Meldung nicht.

Das ifo Institut verweist darauf, dass viele Familien ihren Aufenthalt in Deutschland pragmatisch an Arbeit, Schule und medizinischer Versorgung ausrichten. Eine Heimkehr rücke näher, wenn in der Ukraine Schutz vor Angriffen, verlässliche Energieversorgung und funktionierende Verwaltungen gesichert seien. Ebenso wichtig seien Investitionsklima, Wiederaufbauprogramme und eine planbare soziale Absicherung.

Für Deutschland betont das Institut die Bedeutung von Spracherwerb, Anerkennung von Qualifikationen und Übergängen in reguläre Beschäftigung. Rückkehr- und Bleibe-Entscheidungen würden häufig in Etappen getroffen und hingen vom Tempo des Wiederaufbaus ab. Die Autoren mahnen, Erwartungen realistisch zu halten und Modelle der zirkulären Migration mitzudenken.

Quelle: ExtremNews