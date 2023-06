Russische Luftabwehr zerstört elf ukrainische Drohnen

Das russische Verteidigungsministerium hat in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben 85 Artillerie-Einheiten und 102 Orte mit Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte erfolgreich angegriffen. In der Volksrepublik Donezk sei ein gegnerisches Munitionslager getroffen worden. Im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Donezk habe die Ukraine je ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 aus US-Produktion verloren, erklärte der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow. Dies berichtet das Magzain "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Luftabwehr habe im selben Zeitraum zwei HIMARS-Geschosse und eine Antiradarrakete vom Typ HARM abgefangen. Außerdem seien elf ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge zerstört worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 444 Flugzeuge, 240 Hubschrauber, 4.823 Drohnen, 426 Flugabwehrraketenkomplexe, 10.402 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.133 Mehrfachraketenwerfer sowie 5.269 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE