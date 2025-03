Brantner kritisiert Verhaftung von Istanbuler Oberbürgermeister

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat die Verhaftung des Oberbürgermeisters von Istanbul scharf kritisiert. "Die Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem Imamoglu und weiterer Oppositionspolitiker ist ein erneuter schwerer Angriff auf die türkische Demokratie", sagte Brantner den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

"Wir kennen das Muster, in dem Präsident Erdogan sich mit unrechtmäßigen Aktionen seiner Konkurrenz entledigt. Es zeigt einmal mehr, dass Erdogan große Angst vor der Demokratie und damit vor den Menschen in der Türkei hat." Brantner forderte, dass "die Türkei als Europarats-Mitglied und EU-Beitrittskandidat wieder zu den Regeln und Werten der Europäischen Familie zurückkehrt".



Imamoglu war am Mittwochmorgen festgenommen worden. Die Festnahme wird mit dem Vorwurf gerechtfertigt, Imamoglu sei Anführer einer kriminellen Organisation. Außerdem werden ihm Bestechung und die Manipulation von Ausschreibungen vorgeworfen, sowie eine angebliche Unterstützung der PKK. Neben dem Bürgermeister wurden etwa 100 weitere Personen festgenommen. Imamoglu gilt als mächtigster Rivale des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Quelle: dts Nachrichtenagentur