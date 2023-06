SNP will Wahl zu Abstimmung über schottische Unabhängigkeit machen

Die Scottish National Party will die voraussichtlich nächstes Jahr stattfindenden britischen Unterhauswahlen zu einer Abstimmung über die schottische Unabhängigkeit machen. Kern des Wahlkampfs solle sein: "Wählt SNP, damit Schottland ein unabhängiges Land wird", sagte Regierungschef Humza Yousaf am Samstag in Dundee auf einem SNP-Sonderparteitag.

Sollte man in Schottland die Mehrheit der Stimmen bekommen, werde man Verhandlungen mit der Regierung in London anstreben, kündigte er an. Dabei solle ein detaillierter Plan für die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich aufgesetzt werden. Zudem versprach Yousaf einen "offenen, landesweiten und inklusiven" Prozess für eine schottische Verfassung. Darüber hinaus wolle man dann Mitglied der Europäischen Union werden. Im Jahr 2014 hatte es ein Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands gegeben, bei dem eine Mehrheit der Teilnehmer für einen Verbleib im Vereinigten Königreich stimmten. Infolge des Brexits, der von der schottischen Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt wurde, flammte die Debatte über die Selbstständigkeit wieder auf. Quelle: dts Nachrichtenagentur