Russische Soldaten am Frontabschnitt Charkow-Swatowo machen erhebliche Fortschritte in Richtung der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkow, berichtet Andrei Marotschko, Militärexperte und pensionierter Oberstleutnant der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik, gegenüber der Agentur TASS. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den vergangenen Tagen sind die russischen Streitkräfte deutlich in Richtung der Ortschaft Kupjansk vorgerückt. Auch wurde eine Reihe von östlichen Territorien des Gebiets Charkow befreit", so Marotschko weiter.



Laut Marotschko zwingt der Vormarsch der russischen Streitkräfte die ukrainischen Besatzungsbehörden dazu, staatliche Einrichtungen zu evakuieren. Geschäftsleute packen ihre Betriebe zusammen und verlegen sie in die Westukraine.

Bereits am Montag gab der offizielle Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow bekannt, die russischen Streitkräfte hätten 65 Soldaten und einen Schützenpanzer der ukrainischen Streitkräfte in Höhe Kupjansk neutralisiert."

Quelle: RT DE