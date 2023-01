Außenminister Russlands über Ukraine: Je länger sie Gespräche ablehnen, desto schwieriger wird es, Lösung zu finden

Die Ukraine könnte durch Vermittler klären, wie sie die weitere Entwicklung der Situation und mögliche Verhandlungen mit Russland sehe. Dies sagte der russische Außenminister, Sergei Lawrow, am Montag auf einer Pressekonferenz, nach Gesprächen mit der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "TASS zitiert ihn mit den Worten: "Man kann jeden Vermittler bitten zu klären, wie die ukrainische Seite die Weiterentwicklung des Geschehens sieht. Wir lehnen Verhandlungen nicht ab, was auch der Präsident Russlands schon gesagt hatte. Aber diejenigen, die sich weigern, sollten verstehen: Je länger sie sich weigern zu verhandeln, desto schwieriger wird es sein, eine Lösung zu finden."

Was in der Ukraine derzeit geschehe, sei nicht mehr nur "ein hybrider Krieg, sondern ein echter Krieg zwischen dem Westen und Russland". Diesen Krieg gegen Russland habe der Westen seit langem vorbereitet. Wobei er versuche, alles Russische zu zerstören: von der Sprache bis zur Kultur, die es in der Ukraine seit Jahrhunderten gebe, so der russische Außenminister."

Quelle: RT DE