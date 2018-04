Macron sieht eine Art „Europäischen Bürgerkrieg“

Die europäische Wertedebatte zwischen Liberalismus und Autoritarismus ähnelt laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einer Art Bürgerkrieg, meldet das Portal „The Local“.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" schreibt dazu weiter: "In seinem Appell an die Europäer am Dienstag vor dem EU-Parlament habe Frankreichs Präsident gefordert, entschieden gegen den Rechtspopulismus vorzugehen, und zur Verteidigung der „europäischen Demokratie“ gegenüber autoritären Ideen aufgerufen.

„Es läuft eine Art europäischer Bürgerkrieg, in dem unsere Unterschiede und manchmal auch unsere nationalen Egoismen wichtiger erscheinen als das, was uns einig macht“, zitiert ihn „The Local“.

„Ich möchte nicht zu einer Generation von Schlafwandlern gehören. Ich möchte zu einer Generation gehören, die standhaft entschieden hat, ihre Demokratie zu verteidigen”, sagte Macron und betonte, dass die Antwort auf den Autoritarismus nicht autoritäre Demokratie, sondern die Autorität der Demokratie sei.

Zuvor hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, dass die kommenden Jahre eine entscheidende Rolle für die Einheit Europas spielen würden."

Quelle: Sputnik (Deutschland)