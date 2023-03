Ungarn will keine Munition an die Ukraine liefern

Ungarn wird keine Waffen und Munition an die Ukraine liefern. Dies verkündete der Minister und Leiter des Ministerpräsidentenamts in Ungarn, Gergely Gulyás. Vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen in der EU über einen gemeinsamen Munitionsbeschaffungsplan für die Ukraine, sagte der Politiker: "Es wird sicher EU-Länder geben, die diese Munition für den Krieg schicken werden, aber Ungarn wird dies nicht tun." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ungarische Regierung liefert keine Waffen und Munition und unterstützt lediglich die Beendigung des Konflikts durch Waffenstillstand und Friedensgespräche. An der Ostgrenze stationierte Soldaten beschützen die Grenze und seien nicht am Krieg beteiligt, betonte er." Quelle: RT DE