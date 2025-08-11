Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Ärztekammer-Präsident: "In heutigen Kriegen bleibt Menschlichkeit vollends auf der Strecke"

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 07:10 durch Sanjo Babić
Eine Leiche, getötet durch eine Detonation mit Sprengstoff (Symbolbild)
Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr. Johannes Albert Gehle, ist entsetzt über die eskalierende Gewalt in militärischen Konflikten.

"Mich beunruhigt, dass die Vereinbarung in der Genfer Konvention, dass Gesundheitsstätten nicht angegriffen werden, offenbar kaum noch zählt. Sie werden heute unter vielen Vorwänden angegriffen. Wenn sich unter einem Krankenhaus etwas Militärisches befindet, meint man, danach alle anderen Krankenhäuser in die Luft sprengen zu dürfen", sagte Gehle im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Print und Online).

Selbst in den Weltkriegen habe es Phasen gegeben, in denen die Verwundeten weggetragen wurden. "In heutigen Kriegen bleibt die Menschlichkeit vollends auf der Strecke", so Gehle.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)

