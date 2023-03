"Einfach nur beschämend" – Lawrow über neue Version zur Sprengung von Nord Stream

UN-Generalsekretär António Guterres und sein Stab weichen vehement den Fragen zur Sprengung der Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aus. Dies erklärte der russische Außenminister, Sergei Lawrow, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, nach Gesprächen mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die derzeit in den Medien verbreitete Version, dass ein 6-köpfiges Terrorkommando auf einer Yacht am 6. September 2022 von Rostock aus gestartet sei, um die Pipelines zu sprengen, sei "einfach nur beschämend für diejenigen, die eine solche Version in den von ihnen kontrollierten westlichen Medien pushen", so Lawrow."

Quelle: RT DE