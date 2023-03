Der ukrainische Militärexperte Pjotr Tschernik beschreibt die Lage in Artjomowsk als "Epizentrum des Krieges". Sollte die Stadt bis auf die Grundmauern zerstört werden, würde sich seiner Meinung nach die militärische und politische Führung des Landes für einen unverzüglichen Rückzug entscheiden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das ukrainische Military Media Center gibt auf seinem Telegram-Kanal an, dass Tschernik überzeugt ist: Nur wenn die oberste militärische und politische Führung zu dem Schluss kommt, dass ein unverzüglichen Rückzug erfolgen sollte, können die ukrainischen Truppen einer Tragödie entgehen. Im Moment befindet sich das in der Stadt verbliebene ukrainische Militär in einer äußerst schwierigen Situation.

Artjomowsk (der ukrainische Name ist Bachmut) ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung der ukrainischen Truppen im Donbass. Zuvor hatten Vertreter der Volksrepublik Donezk berichtet, dass die russischen Streitkräfte die Stadt praktisch eingekesselt hätten."

Quelle: RT DE