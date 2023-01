Russland meldet erneut erfolgreiche offensive Handlungen

Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am Samstag erfolgreiche offensive Handlungen der russischen Armee im Rahmen der Sonderoperation in der Ukraine gemeldet. Wie der Behördensprecher, Generalleutnant Igor Konaschenkow, bei seinem täglichen Briefing mitteilte, seien am Frontabschnitt Kupjansk in den letzten 24 Stunden mindestens 25 ukrainische Armeeangehörige getötet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus hätten die ukrainischen Streitkräfte dort einen Panzerwagen, zwei Pick-ups, eine selbstfahrende Haubitze vom Typ Gwosdika und eine US-Haubitze vom Typ M-777 verloren. Bei russischen Luft- und Artillerie-Angriffen seien am Frontabschnitt Krasny Liman mehr als 50 ukrainische Kämpfer ums Leben gekommen. Zudem seien dort ein Schützenpanzer, zwei Panzerwagen und eine US-Haubitze vom Typ M-777 außer Gefecht gesetzt worden. Am Frontabschnitt Donezk hätten die russischen Truppen erfolgreiche offensive Handlungen durchgeführt und dabei günstigere Positionen bezogen. Dort seien mehr als 30 ukrainische Soldaten getötet worden. Der Gegner habe in den letzten 24 Stunden einen Schützenpanzer, zwei Fahrzeuge, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, eine Selbstfahrlafette vom Typ Pion, eine Haubitze vom Typ Hyazinth-B, zwei Haubitzen vom Typ MSTA-B, eine US-Haubitze vom Typ M-777 und ein US-Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-37 verloren. An den Frontabschnitten südlich von Donezk und in Saporoschje habe die russische Armee ihre erfolgreichen offensiven Handlungen fortgesetzt und dabei zwei ukrainische Lager mit Munition und Kampfgeräten zerstört. An diesen beiden Frontabschnitten wurden in den letzten 24 Stunden insgesamt bis zu 70 ukrainische Kämpfer getötet. Zerstört worden seien zwei ukrainische Schützenpanzer, drei Panzerwagen, zwei Pick-ups, drei Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 sowie eine selbstfahrende Haubitze vom Typ Gwosdika." Quelle: RT DE