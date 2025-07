University of Exeter ehrt Herrscher von Schardscha und erweitert Institut für Arabische und Islamische Studien

Die University of Exeter hat Seiner Hoheit Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Herrscher von Schardscha am Donnerstag erstmals mit der Ehrenmedaille des Präsidenten ausgezeichnet. Damit würdigt die Universität seine langjährigen Verdienste um die internationale Hochschulbildung, Forschung und akademische Zusammenarbeit.

Im Rahmen seines Besuchs legte Sheikh Sultan, der auch Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate ist, den Grundstein für das neue Al-Qasimi-Gebäude. Mit der geplanten Erweiterung des Instituts für Arabische und Islamische Studien sollen die akademischen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter vertieft werden.

„Diese angesehene Institution hat mich vor über vierzig Jahren als Student aufgenommen“, sagte Seine Hoheit, der 1985 an der University of Exeter promovierte. „Sie ist bis heute ein bedeutender Teil meines intellektuellen und persönlichen Werdegangs.“

Ein Höhepunkt des Besuchs war die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Einführung des Programms „Leadership Compass“, das künftige Hochschulleitungen aus Schardscha in den Bereichen Governance, Inklusion und strategische Entwicklung ausbilden soll. Die Initiative baut auf bestehenden Kooperationsprojekten auf, darunter ein gemeinsamer Studiengang in Meereswissenschaften mit der Universität Khorfakkan, Umweltforschung in Al Dhaid sowie sonderpädagogische Programme mit der Sharjah Education Academy.

Sheikh Sultan eröffnete zudem einen eigenen Bereich in der Bibliothek des Instituts, der 118 seiner Veröffentlichungen sowie ein umfassendes historisches Archiv zur Golfregion enthält. Er rief Studierende dazu auf, ihr Wissen zum Wohle ihrer Gesellschaften einzusetzen.

Professorin Lisa Roberts und Studierende lobten die visionäre Bildungsförderung und das langjährige Engagement Seiner Hoheit für die Universität. Sie betonte, dass diese Partnerschaft wertvolle akademische Programme hervorgebracht habe und weiterhin internationale Forschungs- und Studienmöglichkeiten eröffne.

Quelle: Sharjah Government Media Bureau (ots)